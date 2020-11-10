В Москве обсудят возможности для развития креативных индустрий

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее определенно не делает мир лучше. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
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Кто победит на выборах президента США?
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    В Москве обсудят возможности для развития креативных индустрий

    10 ноября 2020, 19:09

    Текст: Александра Юдина

    Как сделать так, чтобы вложения в творчество, культуру и искусство перестали быть затратами и стали инвестициями - этот вопрос обсудят в среду участники деловой сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

    «В России уже происходят фундаментальные изменения в отношении к креативным индустриям. Так, например, по линии Фонда президентских грантов за последние годы поддержано более 3000 проектов, которые можно отнести к креативным индустриям, а сумма поддержки составила около 8 млрд рублей», - отмечает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, которым примет участие в заседании форума.  По его словам, для IT-компаний введены налоговые льготы, арт-кластер «Таврида» создаёт около 20 резиденций в регионах России.

    «Всё больше глав регионов хорошо понимают, что вложения в творчество, культуру и искусство перестали быть затратами и стали инвестициями. Важно, чтобы лидеры творческих сообществ в первую очередь сами сформулировали, что необходимо со стороны государства для обеспечения устойчивого развития креативных индустрий. В том числе – сами предложили государству правила, по которым эти индустрии будут функционировать», - подчеркнул Кириенко. 

    В ходе сессии форума, которая пройдет в среду, участники обсудят существующие возможности для развития креативных индустрий в России и меры поддержки со стороны государства. Будут обсуждаться вопросы, как увеличить вклад креативных индустрий в экономику за счет кросс-отраслевого взаимодействия и стоит ли опираться на мировой опыт или вырабатывать собственный самоидентичный подход. 

    В заседании сессии, как ожидается, примут участие заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, генеральный директор ЗАО «Национальная медиа группа» Ольга Паскина, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов. Модератором сессии выступит генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки.

    Начало сессии на тему «Потенциал креативных индустрий для России будущего» запланировано на 10.00 вторника, 11 ноября, в рамках деловой программы форума «Сильные идеи для нового времени». Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте форума «Сильные идеи для нового времени», а также на сайте Фонда Росконгресс и его странице в Facebook.

    Впервые Creative Business Forum состоялся в сентябре 2020 года в рамках первой Российской креативной недели в Москве. Масштабное событие объединило представителей всех 14 креативных индустрий по международной классификации. 


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