В Москве обсудят возможности для развития креативных индустрий

Как сделать так, чтобы вложения в творчество, культуру и искусство перестали быть затратами и стали инвестициями - этот вопрос обсудят в среду участники деловой сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

«В России уже происходят фундаментальные изменения в отношении к креативным индустриям. Так, например, по линии Фонда президентских грантов за последние годы поддержано более 3000 проектов, которые можно отнести к креативным индустриям, а сумма поддержки составила около 8 млрд рублей», - отмечает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, которым примет участие в заседании форума. По его словам, для IT-компаний введены налоговые льготы, арт-кластер «Таврида» создаёт около 20 резиденций в регионах России.

«Всё больше глав регионов хорошо понимают, что вложения в творчество, культуру и искусство перестали быть затратами и стали инвестициями. Важно, чтобы лидеры творческих сообществ в первую очередь сами сформулировали, что необходимо со стороны государства для обеспечения устойчивого развития креативных индустрий. В том числе – сами предложили государству правила, по которым эти индустрии будут функционировать», - подчеркнул Кириенко.



В ходе сессии форума, которая пройдет в среду, участники обсудят существующие возможности для развития креативных индустрий в России и меры поддержки со стороны государства. Будут обсуждаться вопросы, как увеличить вклад креативных индустрий в экономику за счет кросс-отраслевого взаимодействия и стоит ли опираться на мировой опыт или вырабатывать собственный самоидентичный подход.



В заседании сессии, как ожидается, примут участие заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, генеральный директор ЗАО «Национальная медиа группа» Ольга Паскина, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов. Модератором сессии выступит генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки.

Начало сессии на тему «Потенциал креативных индустрий для России будущего» запланировано на 10.00 вторника, 11 ноября, в рамках деловой программы форума «Сильные идеи для нового времени». Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте форума «Сильные идеи для нового времени», а также на сайте Фонда Росконгресс и его странице в Facebook.

Впервые Creative Business Forum состоялся в сентябре 2020 года в рамках первой Российской креативной недели в Москве. Масштабное событие объединило представителей всех 14 креативных индустрий по международной классификации.