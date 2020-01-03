Асад пообещал не забыть вклада Сулеймани в борьбу с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад направил руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани.

«Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма», – передает ТАСС текст послания Асада.

Ранее заслуги Сулеймани в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» подчеркнуло Министерство обороны России.

Напомним, в пятницу стало известно о гибели Сулеймани в результате ракетного удара американцев по району аэропорта Багдада.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом», Китай и Сирия осудили действия США, Израиль поддержал действия Вашингтона.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США и Иран оказались на пороге войны.