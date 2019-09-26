Лукашенко отказался дружить против России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинским СМИ заявил, что Минск не станет ни с кем дружить против России.

Лукашенко подчеркнул, что по результатам референдума в Белоруссии четыре пятых населения республики высказались за добрые союзнические отношения с Россией.

«Поэтому мы не собираемся дружить против России. Когда было трудно, кроме России и Китая нас по большому счету никто не поддерживал», – приводит его слова БелТА.

«У нас разные отношения [с Россией]. У нас одни, у вас – другие. Я понимаю, почему у вас такие отношения», – сказал Лукашенко, обращаясь к украинским СМИ.

«В отличие от Украины», Белоруссия получает из России жизненно необходимые товары, «особенно углеводород», сказал Лукашенко. «Вы хоть что-то добываете, у нас его вообще нет», – посетовал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что между президентами Белоруссии и России сложились добрые отношения. «У меня вообще нет никаких проблем в отношениях с президентом России [Владимиром Путиным], у нас очень добрые отношения. Хотя хватает других проблем, которые надо решать», – сказал глава республики. «И с Украиной у нас есть проблемы», – добавил Лукашенко.

Лукашенко также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. «Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой», – сказал он.

Кроме того, Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ заявил, что для решения конфликта в Донбассе нужно идти на все, в том числе и на проведение там выборов.

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