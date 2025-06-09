В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
ФСБ выявила рекордное количество попыток добыть в России оружие для Киева
Количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима достигло беспрецедентных масштабов, сообщил сотрудник ФСБ.
По его словам, рост внешних угроз связан с активной деятельностью недружественных стран, которые оказывают материально-техническую поддержку вооруженным формированиям на Украине, пишет ТАСС.
Оперативный сотрудник ФСБ отметил, что данные попытки управляются иностранными спецслужбами и направлены на широкий спектр продукции российского оборонно-промышленного комплекса: в первую очередь речь идет о ракетно-космической, авиационной, судостроительной отрасли, а также о средствах связи и радиоэлектронике.
С 1 октября 2023 года по настоящее время удалось предотвратить 236 попыток незаконного вывоза беспилотников, оптического оборудования, авиационного имущества, сообщил сотрудник ФСБ. Помимо этого, злоумышленники предпринимали попытки вывоза подшипниковой продукции, радиолокационных комплексов, станочного оборудования, химических элементов, специальной автомобильной техники и металлопродукции, а также планировали передать технологии производства и ремонта вооружения, передает РИА «Новости».
По словам оперативника, по фактам пресеченных попыток возбуждены уголовные дела, в том числе по статьям о незаконном экспорте, контрабанде и государственной измене.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что пресечена попытка вывезти на Украину комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 млн рублей.