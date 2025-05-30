Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Орбан призвал держать украинцев вне ЕС
Орбан назвал Украину опасной страной и призвал держать украинцев вне ЕС
Украина является опасной страной, поэтому «украинцев лучше держать» вне Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Орбан сослался на статистику правоохранительных органов Венгрии, согласно которой 80% финансовых преступлений в стране совершается с участием украинских преступных группировок. Премьер-министр рассказал о ликвидации нелегального украинского кол-центра, через который мошенники наносили ущерб гражданам Венгрии на сумму 20 млн евро за последние годы, передает ТАСС.
По словам Орбана, украинские криминальные группировки используют современные технологии и формируют широкие мафиозные сети.
Он назвал Украину «опасной страной», добавив, что украинцев стоит держать вне Евросоюза. Орбан также предупредил, что прием Киева в ЕС упростит деятельность украинских криминальных кругов и усложнит борьбу с ними на территории Евросоюза.
Ранее Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к открытию Восточного фронта против России.
Официальный представитель партии ФИДЕС Тамаш Менцер подверг критике политику Брюсселя в отношении конфликта на Украине и назвал ее абсурдной.
Орбан также обвинил Киев в шпионаже с целью давления на проведение референдума о вступлении Украины в ЕС.