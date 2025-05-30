Орбан назвал Украину опасной страной и призвал держать украинцев вне ЕС

Tекст: Вера Басилая

Орбан сослался на статистику правоохранительных органов Венгрии, согласно которой 80% финансовых преступлений в стране совершается с участием украинских преступных группировок. Премьер-министр рассказал о ликвидации нелегального украинского кол-центра, через который мошенники наносили ущерб гражданам Венгрии на сумму 20 млн евро за последние годы, передает ТАСС.

По словам Орбана, украинские криминальные группировки используют современные технологии и формируют широкие мафиозные сети.

Он назвал Украину «опасной страной», добавив, что украинцев стоит держать вне Евросоюза. Орбан также предупредил, что прием Киева в ЕС упростит деятельность украинских криминальных кругов и усложнит борьбу с ними на территории Евросоюза.

Ранее Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к открытию Восточного фронта против России.

Официальный представитель партии ФИДЕС Тамаш Менцер подверг критике политику Брюсселя в отношении конфликта на Украине и назвал ее абсурдной.

Орбан также обвинил Киев в шпионаже с целью давления на проведение референдума о вступлении Украины в ЕС.

