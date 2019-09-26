Лукашенко выразил готовность ввести войска в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ заявил, что для решения конфликта в Донбассе нужно идти на все, в том числе и на проведение там выборов. Кроме того, президент Белоруссии заявил о готовности закрыть границу в 400 километров между Украиной и Россией в Донбассе.

Лукашенко также заявил, что конфликт в Донбассе должен решаться не с помощью формул, разработанных европейцами, а силами трех славянских народов – русского, украинского и белорусского.

«Надо прекратить говорить о желании [решить конфликт в Донбассе], надо действовать. Я знаю про «формулу Штайнмайера», другие формулы. Забудьте о формулах. Позовите всех, кто заинтересован в мире, позовите белорусов. Мы – три славянские народа – должны решить этот конфликт», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, президент Белоруссии заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс при согласии сторон.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу (400 километров) между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

На встрече он также напомнил о заявлении экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможной атаке Украины со стороны Белоруссии и обозначил позицию страны по этому поводу.

«Вы знаете мою позицию: я шутя тогда сказал, вы знаете, что на танке я в Киев не приеду. Если приеду, то только на тракторе. Мы с самого начала заняли миролюбивую позицию», – сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии предложил Украине помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса.