Лукашенко предложил Украине помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

«Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов. Наша боль», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира на Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

«Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру. Те шаги, которые нужны будут участникам этого конфликта, прежде всего украинскому народу», – добавил президент.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости участия США в урегулировании конфликта на Украине.

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