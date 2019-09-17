Лукашенко объяснил важность участия США в переговорах по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие США необходимо для урегулирования конфликта на Украине.

«Я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», – сказал Лукашенко во время переговоров с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, передает РИА «Новости».

По его словам, «США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», передает ТАСС.

Лукашенко отметил что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, «то надо включать новые силы». «Новые идеи должны появиться», – сказал президент Белоруссии.

Отмечается, что эта встреча для Лукашенко стала второй после долгого перерыва с высокопоставленными представителями США.

Белорусский президент также отметил, что его заверили на востоке и на западе в отсутствии планов по размещению ракет в Европе.

Ранее в ООН сообщили, что для урегулирования конфликта на Украине и объединения жителей страны руководству государства необходимо выплачивать пенсии жителям Донбасса.