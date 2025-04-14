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    Как будущий иноагент возглавил российский МИД
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    Украинская теннисистка Костюк снялась с матча против россиянки в Штутгарте
    Лавров заявил о «сходке» военачальников ВСУ и НАТО на объекте в Сумах
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год
    Россия в марте превысила план ОПЕК+ по добыче нефти
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня

    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США – это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

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    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по зданию в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ «Северск». Ракетный удар привел к уничтожению более 60 украинских военнослужащих, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе операции российские силы столкнулись с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, поставленных Украине иностранными государствами. Тем не менее задача была выполнена успешно, что стало серьезным ударом по военной инфраструктуре противника.

    В результате ракетного удара по городу Сумы был ликвидирован бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла.

    В воскресенье, 13 апреля, в Сумах прогремели два взрыва. Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


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    14 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб

    Депутат Колесник: Молдавия превратилась в полигон украинских спецслужб

    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Молдавия – небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством НАТО действуют на территории республики вольно: организовывают вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Подобная тактика требует четко продуманного плана контрмер со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его мнению, это решение принимали вовсе не молдавские или украинские власти, а руководство НАТО.

    «Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил собеседник. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители, указал Колесник.

    То, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии, объяснимо. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник. По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России.

    «ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить нам едва ли прекратятся – а значит, нужен четко продуманный план контрмер», – подчеркнул депутат. По его мнению, в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

    «Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер.

    Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «На этом фоне, возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил Колесник.

    Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

    Ранее в ФСБ заявили, что Киев с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки и подготовки агентов с целью их дальнейшей переброски в Россию и осуществления диверсий. Спецслужба сообщила о поимке украинских агентов, причастных к диверсиям и терроризму в Крыму. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

    С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя украинских спецслужб, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

    В его тайнике нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из вещества Semtex 10 массой 400 граммов, электродетонатора с платино-иридиевым мостиком и таймера. Курдоглу хотел подорвать водонасосную станцию в Керчи, после чего, по словам кураторов, у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.

    На фигуранта завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

    Также ФСБ задержала 24-летнего молдавского диверсанта Мариуса Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР.

    В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки Украины и присвоило псевдоним «Макс». На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где спецслужбы сделали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

    На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он хотел спрятать взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан силовиками. По словам подследственного, в ГУР пообещали предоставить ему «клад с пистолетом для устранения какой-то личности».

    Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Окрушко С.А., подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Также была задержана 35-летняя Измайлова И.О., причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

    Их завербовали в Молдавии в сентябре 2022 года, где Окрушко уклонялся от частичной мобилизации. Ему сулили деньги и украинское гражданство, а Измайловой пригрозили насилием в отношении близких родственников на Украине. Перед отправкой в Самару их проверили на полиграфе. На Окрушко завели дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против России.

    Коментарии (3)
    14 апреля 2025, 13:33 • Новости дня
    На Украине признали Жванецкого «российским пропагандистом»

    Украинские эксперты связали творчество Жванецкого с «российской пропагандой»

    На Украине признали Жванецкого «российским пропагандистом»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Институт национальной памяти пришел к выводу, что творчество одессита сатирика Михаила Жванецкого связано с «российской пропагандой» и не имеет отношения к украинской культуре.

    Украинский Институт национальной памяти признал творчество Михаила Жванецкого инструментом пропаганды «российских нарративов», передает ТАСС.

    Эксперты отметили, что упоминание имени писателя в названиях топонимов и наличие памятников в его честь также может считаться пропагандой российской имперской политики.

    Экспертная комиссия Украинского института нацпамяти признала, что Михаил Жванецкий, Исаак Бабель, Илья Ильф, Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий – подпадают под действие закона о деколонизации Все посвященные им объекты объекты (географические объекты, названия юридических лиц и объектов права собственности, памятники и памятные знаки) будут удалены из общественного пространства,

    Согласно экспертизе, творческая деятельность Жванецкого не связана с украинской культурой и соответствует определению «русификации». Уточняется, что его жизнь и работа были связаны с Москвой и Ленинградом, позже Петербургом, а его наследие – исключительно на русском языке, кроме того, Жванецкий также удостоен советских и российских наград, а ряд его заявлений был признан антиукраинскими.

    Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе и учился в Институте инженеров морского флота. Его произведения вошли в репертуар Ленинградского театра миниатюр благодаря Аркадию Райкину. После смерти писателя в 2020 году в Одессе объявили день траура.

    Власти Украины постановили изменить 84 топонима в Одессе, в том числе бульвар Михаила Жванецкого.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов неоднократно выступал против повального переименования, отмечая, что это «обнуляет» историю и культуру города.

    Коментарии (7)
    14 апреля 2025, 11:04 • Новости дня
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Коалиция желающих» для помощи Украины является теоретической военной силой, для ее реальной деятельности нет условий, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    В интервью газете La Stampa Крозетто подчеркнул, что для деятельности «коалиции желающих» на Украине нет необходимых условий и предпосылок. Крозетто также указал на невозможность ее становления в качестве европейского столпа НАТО, особенно в случае сворачивания военного присутствия США, передает ТАСС.

    Министр обороны отметил, что настоящим европейским столпом НАТО являются все страны альянса, обладающие реальными задачами и способностями. Он подчеркнул важность обеспечения обороны стран-участниц НАТО и призвал меньше внимания уделять политическим заявлениям.

    Инициатива «коалиции желающих» исходит от Великобритании и Франции. Она предполагает оказание поддержки Украине через стабилизационные, миротворческие или сдерживающие миссии в случае прекращения огня. Однако сколько именно стран готовы внести свой вклад, пока не сообщается.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам.

    Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

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    13 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Водитель грузовика погиб в Белгородской области при ударе украинского дрона

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель грузовика погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В результате удара водитель грузовика получил смертельные ранения и скончался на месте. Гладков выразил соболезнования семьям погибшего от имени всех жителей области.

    Ракитянский район, в котором произошел инцидент, расположен в северо-западной части Белгородской области. Этот район не имеет непосредственной границы с Украиной, на севере он граничит с Беловским районом Курской области, а на западе – с Краснояружским районом Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

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    13 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Премьер Словакии упрекнул оппозицию за перемену мнения об Украине

    Фицо обвинил оппозицию в изменении мнения о военных на Украине под давлением СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ.

    Фицо выразил недовольство действиями оппозиции, изменившей свое мнение насчет отправки словацких военных на Украину. Ранее представители оппозиции заявляли, что не поддерживают участие их военных в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Однако, как подчеркнул Фицо, после критики в ряде словакских СМИ, таких как SME, Dennik N и Aktuality, они изменили свою позицию. Премьер заявил: «Сначала они выступили против, но после того, как их обругали в СМИ, они сразу меняют мнение». Это заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальной сети, запрещенной в России.

    Фицо также выразил разочарование в том, что некоторые политики и партии в Словакии готовы менять свои взгляды в зависимости от внешнего давления и стремления к власти, и не способны придерживаться последовательности даже на протяжении суток.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа

    FT: Евросоюз и Великобритания намерены заключить оборонное соглашение на саммите

    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа
    @ snapshot-photography/F.Boillot/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение о безопасности и обороне на саммите в рамках укрепления сотрудничества в ответ на угрозы США в военной области, сообщает сообщила газета Financial Times (FT).

    Дипломаты ЕС сообщили Financial Times, что Евросоюз и Великобритания готовятся заключить соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Это произойдет на предстоящем саммите ЕС – Великобритания. Решение предопределено угрозами президента США Дональда Трампа по вопросам военной поддержки и предложениями России.

    Издание отмечает, что действия американской администрации усиленно подталкивают Брюссель к заключению пакта с Лондоном. Это обеспечит британским компаниям доступ к совместным закупкам вооружений. В условиях глобальных беспорядков европейские страны вынуждены увеличивать расходы на оборону и обсуждают объединение усилий для защиты Украины.

    По словам европейского дипломата, Франция и Великобритания активно прокладывают путь к подписанию пакта в следующем месяце, что станет первым событием такого рода после Brexit. Это соглашение важно для подтверждения возвращения Британии к совместным действиям с ЕС.

    В рамках подготовки к саммиту 19 мая послы ЕС встретились в Брюсселе. Большинство столиц поддержали подписание пакта наряду с заявлением по геополитическим вопросам. Один из собеседников отметил, что нынешние обстоятельства сближают Францию и Британию, несмотря на разногласия по правам на рыболовство и другие вопросы.

    NBC сообщала, что США рассматривают вывод до 10 тыс. военных из Восточной Европы, а до этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве, откуда шли поставки на Украину.

    Европейские союзники выразили беспокойство по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как масштабный процесс переосмысления сотрудничества США в сфере безопасности с Брюсселем отразится на восточном фланге НАТО.

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    14 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение восьми бригадам и полку ВСУ у Горналя и Олешни
    Российские войска нанесли поражение восьми бригадам и полку ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новониколаевки, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три бронмашины, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 бронемашин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь.

    Войска группировки «Север» уничтожили более 320 украинских военных за сутки, сообщал Telegram-канал «Северный ветер».

    Накануне потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных.

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    14 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Евросоюз поставил Киеву две трети обещанных боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отметив необходимость дальнейших усилий в этой сфере.

    Евросоюз уже поставил Киеву две трети из обещанных 2 млн боеприпасов, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что союз реализовал большую часть инициативы по предоставлению Украине необходимого военного снаряжения. Она подчеркнула, что поддержка Украины является ключевой задачей для стран Евросоюза.

    Каллас отметила, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимо активизировать усилия. Она подчеркнула важность продолжения поставок и заявила, что «нам необходимо делать больше». Глава дипломатии ЕС сделала это заявление перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

    Кроме того, Каллас выразила мнение, что страны Евросоюза должны закладывать основу для мирного урегулирования, оказывая давление на Россию. Она убеждена, что максимальное давление поможет продвинуть процесс мирного решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине . Каллас сообщила, что некоторые страны Евросоюза категорически отказались от предложения использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Каллас также заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

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