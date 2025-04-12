Минобороны Литвы раскрыло сумму военной помощи Украине на 2025 год

Литва решила выделить 200 млн евро на военную помощь Украине в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Литва намерена увеличить финансовую помощь Украине в 2025 году до 200 млн евро, сообщает ТАСС. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подчеркнула, что в текущем году обязательства страны по военной помощи Украине составляют 110 млн евро, и с дополнительным финансированием эта сумма достигнет 200 млн евро.

Часть средств, а именно 30 млн евро, будет направлена на первоочередные нужды Украины. В частности, 20 млн евро планируется потратить на закупку боеприпасов, 7 млн евро – на электронные системы ближнего радиуса действия, а 3 млн евро – на затраты в рамках миссии НАТО по безопасности и военному обучению.

В 2024 году Литва брала на себя обязательство выделять Украине ежегодно 0,25% своего национального ВВП на нужды обороны и безопасности. Это составляет около 190 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны Эстонии и Литвы предупредили о усилении угроз безопасности для стран Балтии в случае прекращения войны на Украине из-за «возможного усиления России».

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил также выделять 0,25% ВВП стран ЕС на помощь Украине, что позволит собрать более 43 млрд евро ежегодно.

Кроме того ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что страна готова принять дополнительные американские войска при перераспределении сил США в Европе, создавая для них подходящую инфраструктуру.