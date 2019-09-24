Прокуратура попросила отменить штраф продавщице из Котласа за слова о губернаторе

Прокуратура Архангельской области попросила отменить постановления судов о штрафе продавщице из Котласа Светлане Бакшеевой за неуважение к власти, сообщил глава правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева.

Как указали в прокуратуре, суды двух инстанций ошибочно сочли губернатора «объектом административного правонарушения» по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), передает «Медиазона».

Протокол был составлен за комментарий в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Женщина отреагировала на слова губернатора Игоря Орлова, назвавшего протестующих «шелупонью».

В полиции, а затем в суде сочли, что в комментарии была «негативная оценка личности губернатора». Бакшееву оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

В данный момент происходит формирование правильной практики применения закона. Так, в июне в ходе прямой линии глава государства разъяснил смысл этого закона и пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли данной нормой.

Сообщалось также, что прокуроров решили обучить работе с обращениями об оскорблении государства в Сети. Кроме того, Министерство внутренних дел России направляло сотрудникам полиции методические рекомендации об административных делах, возбужденных после публикации постов в соцсетях, содержащих оскорбление государственных символов страны.

В Общественной палате призывали чиновников не приравнивать себя к госсимволам.

Между тем Роскомнадзор в 2019 году добился удаления 58 оскорбляющих символы госвласти материалов в Сети. В частности, речь идет об оскорблении флага и герба России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают новые законы об оскорблении госсимволов.