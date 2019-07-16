Роскомнадзор обязал Instagram удалить непристойное изображение с флагом России

Роскомнадзор потребовал от соцсети Instagram удалить изображение, оскорбляющее государственный флаг России.

«16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры ограничить доступ к иллюстрации в соцсети Instagram, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», – сказано в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что уже направили в адрес социальной сети уведомление «о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации».

Ранее ведомство обязало «ВКонтакте» удалить непристойную картинку, оскорбляющую флаг и Конституцию России, а Facebook удалить изображение со свастикой на гербе.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

Президент поручил Генпрокуратуре обратить внимание на то, чтобы правоприменительная практика соответствовала смыслу этого закона. Также сообщалось, что прокуроров обучат работать с обращениями об оскорблении государства в Сети.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают новые законы об оскорблении госсимволов.