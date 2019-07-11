Роскомнадзор обязал «ВКонтакте» удалить непристойную картинку, оскорбляющую флаг и Конституцию РФ

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор обязал «ВКонтакте» удалить в паблике MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий, об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Нам поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одному из комментариев пользователей, размещенных под одним из постов в небезызвестном сообществе MDK социальной сети «ВКонтакте». Комментарий содержит непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи «Конституция РФ». Мы направили требование социальной сети «ВКонтакте» об удалении данного изображения, которое оскорбляет государственные символы Российской Федерации», – сказал собеседник ТАСС.

Президент России Владимир Путин 2 июля поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов, а также при необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье. Поручение необходимо исполнить до 1 ноября.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) – до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.