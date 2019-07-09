Прокуроров обучат работать с обращениями об оскорблении государства в Сети

Генпрокуратура подготовила инструкцию для прокуроров, в которой оговорены правила работы с уведомлениями о распространяемой в интернете информации, нарушающей закон об оскорблении государственных институтов и символов власти.

В проекте обновленного приказа генпрокурора Юрия Чайки появился пункт о рассмотрении уведомлений о распространении информации с неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции или власти, а также раздел о работе с уведомлениями о распространении недостоверной информации, сообщает РИА «Новости».

Согласно приказу, также будут рассматриваться и материалы иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

При поступлении уведомления прокуроры будут проверять наличие распространяемой с нарушением закона информации и делать «снимок (скриншот) интернет-страницы (сайта) с указанием URL-адреса, времени и даты снимка», а после анализировать его содержание.

«При обнаружении на указанном в уведомлении интернет-ресурсе распространяемой с нарушением закона информации исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта, проводит мониторинг иных интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации», – сказано в проекте приказа.

Уточняется, что при необходимости оценки смысла информационного материала возможна организация экспертного исследования с лингвистами, психологами и другими специалистами. «При установлении в ходе рассмотрения уведомлений достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, прокурор направляет соответствующие материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. <...> О результатах рассмотрения уведомления сообщается заявителю в 30-дневный срок», – говорится в проекте приказа.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают новые законы об оскорблении госсимволов.