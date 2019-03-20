Что запрещают новые законы о фейках и оскорблении госсимволов?

В пятницу в России вступили в силу закон об ответственности за оскорбление государственных институтов и символов власти, а также закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, который в блогосфере известен как «закон о фейках».

На разных этапах обсуждения в Госдуме и Совете Федерации законопроекты обросли домыслами и спекуляциями, породили волну слухов и опасений. Для чего они нужны на самом деле?

Во-первых, Генпрокуратура отныне сможет требовать от администраторов социальных сетей и от СМИ удаления или прекращения распространения фейковых, то есть искажающих факты, новостей, которые маскируются под настоящие, но только в том случае, если их распространение грозит серьезными негативными последствиями для общества. Под таковыми подразумевается паника, угроза жизни и здоровью людей, массовые волнения.

Ярчайшим примером опасности таких фейков стала ситуация вокруг пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда в Сети стали появляться сообщения о сотнях погибших, что существенно усложняло работу спасателей, медиков, правоохранителей и местных властей. Эти слухи возникли с подачи антироссийски настроенных украинских блогеров. Провокаторами даже пришлось заняться Следственному комитету России.

«Новый закон будет действовать только против фальшивок, которые могут реально навести массовую панику в каком-нибудь городе», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, добавив, что «нельзя в переполненном театре кричать «Пожар!». Такие вещи способны причинить ущерб целой массе других людей».

Во-вторых, новые законы нужны для того, чтобы прокуратура в случае необходимости могла требовать от соцсетей и СМИ удаления и блокирования медиаконтента, который подрывает общественные устои, оскорбляет историческую память, унижает государственные символы и дискредитирует институты власти, под которыми понимаются российский парламент, Верховный и Конституционный суд, правительство и президент.

Бурная реакция на эти законодательные новшества сразу же была замечена властями, причем наши политики сохранили чувство юмора.

«Вчера только приняли «законы Клишаса», а сегодня уже новые мемы: поругаешь власть – попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть – попадаешь под закон о фейковых новостях», – шутила ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что в России «народ талантливейший, умнейший, креативнейший», судя по реакции в соцсетях.

Разумеется, это была шутка. На самом деле оба закона не запрещают критиковать отдельных чиновников, не мешают высказывать свое мнение, проводить журналистские расследования, высказывать и распространять точку зрения, отличную от официальной.

В пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал вступившие в силу законы, назвав нормальным явлением критику власти в Сети. Он призвал политиков быть готовыми к такому общению в интернете.

«К власти всегда повышенные требования, иногда очень жесткие, власть всегда критикуют, это абсолютно нормально. Когда ты представляешь власть, не важно, на каком уровне – на уровне села или на уровне федерального правительства, ты должен быть готов к одному: что тебя не будут хвалить, а будут все время ругать и говорить о том, что это не работает, а то неправильно, здесь приняли дурацкое решение, а мы ждем совершенно другого», – сказал Медведев, общаясь в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

По мнению премьера, власть должна быть терпима к критике, и караться должно лишь оскорбление, а не жесткая критика госинститутов. Схожего мнения, кстати, придерживается и Матвиенко.

«Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство», – сказала она.