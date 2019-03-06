Ашманов: «Закон о фейках» будет действовать против опасных для общества фальшивок

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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
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Обман Китая и США исказил картину мира

Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
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            Ашманов: «Закон о фейках» будет действовать против опасных для общества фальшивок

            6 марта 2019, 21:40

            Текст: Галина Кравченко

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            «Новый закон будет действовать только против фальшивок, которые могут реально навести массовую панику в каком-нибудь городе», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя принятый Госдумой во втором чтении закон об ответственности за распространение в СМИ и интернете ложной общественно значимой информации.

            Эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов доволен тем, что ко второму чтению из законопроекта исчезла размытая формулировка «иные тяжкие последствия». «Теперь последствия четко обозначены и их список закрытый, исчерпывающий. Ничего туда добавить невозможно», – пояснил он. Также хорошо, что теперь, как следует из проекта, все дела, которые будут возбуждаться по данной статье полицией либо в Роскомнадзоре, будет отслеживать прокуратура, причем с усиленным вниманием.

            «Сам по себе закон взвешенный и скорее всего он не приведет к ложным срабатываниям. Каждый закон – это система распознаваний, он не должен давать ложных тревог и при этом не должен пропускать описываемые явления. Его как систему распознавания надо применять на реальных данных и настраивать, «тюнить», что называется. И в этом смысле теперь, ко второму чтению, закон «оттюнили». Он стал лучше, но с проблемой мутных выдумок, которые захлестывают Рунет, он справляться не будет. Он про другое – про то, что нельзя в переполненном театре кричать «Пожар!». Такие вещи способны причинить ущерб целой массе других людей», – сказал Ашманов.

            Ашманов считает, что большинство обычных фейков под новый закон не подпадут, так что авторов таких выдумок он не касается. «Помните, в Рунет вбрасывался фейк о том, что в Петербурге установлено социальная норма в 300 граммов хлеба на человека в день. Это ведь меньше, чем было в блокаду, – ужас! Или вот недавно – а знаете, что в Бельгии фашистам пенсии платят, и они даже больше, чем наши пенсии. Такие фейки, большинство из них направлены на формирование негативного отношения к власти, к государству, но и прямо не связаны с катастрофами, поэтому закон их не касается», – напомнил эксперт.

            «Можно также вспомнить флешмоб «Я не боюсь сказать», когда огромное количество женщин захлестнули Рунет своими БДСМ-фантазиями. Я просто лично знаю пару теток, которые написали всякой хрени. Они у меня работали, и я знаю, что с ними этого не происходило. Таких фальшивок идет по тысяче в год. С ними этот закон ничего не сделает. Он будет действовать только против фальшивок, которые могут реально навести массовую панику в каком-нибудь городе», – добавил Ашманов.

            Напомним, что Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект о блокировке недостоверной информации и штрафах за ее распространение.

            Поправками ко второму чтению было предложено предоставить сетевым СМИ возможность самостоятельно удалить ложную информацию во избежание блокировки. Кроме того, из-под действия проекта были выведены традиционные медиа. Как пояснял глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, это зарегистрированные средства массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство.

            Поправками также был уточнен список случаев, при которых доступ к недостоверной информации может ограничиваться.

            В частности, за распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; должностных лиц – штрафами от 300 тыс. до 600 тыс. рублей: юрлиц – штрафами от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

            За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 тыс. до 400 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц – штрафы от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юрлиц – штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

            В конце прошлого года сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев внесли в Госдуму проект, устанавливающий механизмы блокировки распространения в СМИ и интернете ложной общественно значимой информации. Другим законопроектом предлагалось ввести административную ответственность за распространение фейковых сведений.

            Кроме того, в среду российские парламентарии одобрили во втором чтении законопроект о недопустимости оскорбления в Сети государственных символов.

            В частности, предлагается определить порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.


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