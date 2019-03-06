Ашманов: «Закон о фейках» будет действовать против опасных для общества фальшивок

«Новый закон будет действовать только против фальшивок, которые могут реально навести массовую панику в каком-нибудь городе», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя принятый Госдумой во втором чтении закон об ответственности за распространение в СМИ и интернете ложной общественно значимой информации.

Эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов доволен тем, что ко второму чтению из законопроекта исчезла размытая формулировка «иные тяжкие последствия». «Теперь последствия четко обозначены и их список закрытый, исчерпывающий. Ничего туда добавить невозможно», – пояснил он. Также хорошо, что теперь, как следует из проекта, все дела, которые будут возбуждаться по данной статье полицией либо в Роскомнадзоре, будет отслеживать прокуратура, причем с усиленным вниманием.

«Сам по себе закон взвешенный и скорее всего он не приведет к ложным срабатываниям. Каждый закон – это система распознаваний, он не должен давать ложных тревог и при этом не должен пропускать описываемые явления. Его как систему распознавания надо применять на реальных данных и настраивать, «тюнить», что называется. И в этом смысле теперь, ко второму чтению, закон «оттюнили». Он стал лучше, но с проблемой мутных выдумок, которые захлестывают Рунет, он справляться не будет. Он про другое – про то, что нельзя в переполненном театре кричать «Пожар!». Такие вещи способны причинить ущерб целой массе других людей», – сказал Ашманов.

Ашманов считает, что большинство обычных фейков под новый закон не подпадут, так что авторов таких выдумок он не касается. «Помните, в Рунет вбрасывался фейк о том, что в Петербурге установлено социальная норма в 300 граммов хлеба на человека в день. Это ведь меньше, чем было в блокаду, – ужас! Или вот недавно – а знаете, что в Бельгии фашистам пенсии платят, и они даже больше, чем наши пенсии. Такие фейки, большинство из них направлены на формирование негативного отношения к власти, к государству, но и прямо не связаны с катастрофами, поэтому закон их не касается», – напомнил эксперт.

«Можно также вспомнить флешмоб «Я не боюсь сказать», когда огромное количество женщин захлестнули Рунет своими БДСМ-фантазиями. Я просто лично знаю пару теток, которые написали всякой хрени. Они у меня работали, и я знаю, что с ними этого не происходило. Таких фальшивок идет по тысяче в год. С ними этот закон ничего не сделает. Он будет действовать только против фальшивок, которые могут реально навести массовую панику в каком-нибудь городе», – добавил Ашманов.

Напомним, что Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект о блокировке недостоверной информации и штрафах за ее распространение.

Поправками ко второму чтению было предложено предоставить сетевым СМИ возможность самостоятельно удалить ложную информацию во избежание блокировки. Кроме того, из-под действия проекта были выведены традиционные медиа. Как пояснял глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, это зарегистрированные средства массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство.

Поправками также был уточнен список случаев, при которых доступ к недостоверной информации может ограничиваться.

В частности, за распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; должностных лиц – штрафами от 300 тыс. до 600 тыс. рублей: юрлиц – штрафами от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 тыс. до 400 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц – штрафы от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юрлиц – штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

В конце прошлого года сенатор Андрей Клишас и группа парламентариев внесли в Госдуму проект, устанавливающий механизмы блокировки распространения в СМИ и интернете ложной общественно значимой информации. Другим законопроектом предлагалось ввести административную ответственность за распространение фейковых сведений.

Кроме того, в среду российские парламентарии одобрили во втором чтении законопроект о недопустимости оскорбления в Сети государственных символов.

В частности, предлагается определить порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.