Госдума одобрила во втором чтении законопроект о борьбе с оскорблением госсимволов

Российские парламентарии одобрили во втором чтении законопроект о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.

В частности, предлагается определить порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, передает ТАСС.

При обнаружении в интернете подобных материалов Генеральный прокурор или его заместители получает право обратиться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления». В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно определить провайдера хостинга такого сайта, сообщить ему о нарушении и зафиксировать дату и время направления уведомления. Провайдер будет обязан незамедлительно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы.

Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

В случае, если владелец сайта удалил распространяемую им недостоверную информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который «после проведения проверки достоверности этого уведомления» незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.