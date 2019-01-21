В Госдуме поддержали проекты о фейках и оскорблении госсимволов и общества в сети

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении госсимволов и общества.

Первый законопроект вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к госсимволам и обществу. Второй – предлагает приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и установить за это административную ответственность, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе глава конституционного комитета Совфеда, один из авторов документа Андрей Клишас заявил, что российский законопроект об административном наказании за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу и госсимволам, намного лояльнее зарубежных аналогов.

В свою очередь кабмин дал положительные заключение на проекты законов, которые устанавливают процедуры блокировки резонансных фейковых новостей и оскорбительных высказываний в адрес общества и российских государственных символов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете.