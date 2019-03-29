Медведев назвал нормой критику власти в Сети

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29 марта, пятница  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики

Добровольное вхождение в состав СССР в Прибалтике сегодня называют «оккупацией»Фото: wikipedia.org
Страны Прибалтики возобновили переговоры о том, как совместно стребовать с России «компенсацию» за годы «советской оккупации». На днях по этому поводу состоялась конференция в Риге. Там прозвучали заявления, что это не Советский Союз вкладывался в республики Прибалтики. Нет, наоборот, это Прибалтика содержала СССР! Как же было на самом деле? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...
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Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...
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            Медведев назвал нормой критику власти в Сети

            29 марта 2019, 15:22

            Текст: Алина Назарова

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            Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал нормальным явлением критику власти в Сети и призвал политиков быть готовыми к такому общению на просторах интернета.

            «К власти всегда повышенные требования, иногда очень жесткие, власть всегда критикуют, это абсолютно нормально. Когда ты представляешь власть, не важно, на каком уровне – на уровне села или на уровне федерального правительства, – ты должен быть готов к одному: что тебя не будут хвалить, а будут все время ругать и говорить о том, что это не работает, а то неправильно, здесь приняли дурацкое решение, а мы ждем совершенно другого», – сказал Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

            При этом премьер добавил, что, если чиновник готов к тому, что «будет такой поток, то тогда в социальных сетях присутствовать можно, а если не готов, тогда лучше отвечать, что называется, в бумажной форме».

            По словам премьера, власть должна быть терпима к критике, и караться должно оскорбление, а не жесткая критика госинститутов. Однако, отметил Медведев, беспредела в интернета тоже быть не должно, передает ТАСС.

            «Очевидно, если это просто критика власти, даже если это жесткая критика, с использованием разных слов, ответственность наступать не должна. Но если целью конкретного обращения, поста является лишь прямое оскорбление того или иного лица или того или иного государственного символа... тогда это основание для применения этого закона», – сказал он, комментируя вступивший в силу закон об ответственности за оскорбление институтов государственной власти и госсимволов.

            Премьер-министр добавил, что намерение нанести оскорбление должна будет установить экспертиза в ходе судебного разбирательства.

            Сам Медведев, по его словам, научился спокойно относиться к хамству в соцсетях. «У меня за годы моего присутствия в социальных сетях – «ВКонтакте», «Инстаграме», «Фейсбуке» – если не «броня» выработалась (к оскорбительному общению), то, во всяком случае, спокойно отношусь к тому, что там происходит», – заявил премьер.

            Кроме того, очень важным в правоприменении закона о фейк-ньюс Медведев назвал отделение умышленных попыток ввести в заблуждение от случайных ошибок.

            «Давайте посмотрим, как будет складываться практика. Здесь нужно отделять зерна от плевел: очевидно, что есть ошибки, есть непроверенная информация, но на мой взгляд, очень важно … отделять те новости, которые формируются лицами, которые не скрывают себя - пусть даже они ошибаются, и те новости, которые носят анонимный характер», – сказал Медведев.

            Он подчеркнул, что «власть должна каким-то образом реагировать» на случаи, когда «генерируются заведомо ложные новостные поводы, вокруг которых потом начинает формироваться отдельная повестка дня, которая, в конечном счете, может иметь весьма негативные последствия – а может и не иметь, конечно».

            Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своем отношении к изменениям в законодательстве, касающихся ответственности за публикацию фейковых новостей и за оскорбление государственных символов и институтов власти России.

            В марте Совфед одобрил законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и ответственности за оскорбление государственных институтов и символов госвласти. Позже президент России Владимир Путин подписал закон.


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