Медведев назвал нормой критику власти в Сети

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал нормальным явлением критику власти в Сети и призвал политиков быть готовыми к такому общению на просторах интернета.

«К власти всегда повышенные требования, иногда очень жесткие, власть всегда критикуют, это абсолютно нормально. Когда ты представляешь власть, не важно, на каком уровне – на уровне села или на уровне федерального правительства, – ты должен быть готов к одному: что тебя не будут хвалить, а будут все время ругать и говорить о том, что это не работает, а то неправильно, здесь приняли дурацкое решение, а мы ждем совершенно другого», – сказал Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

При этом премьер добавил, что, если чиновник готов к тому, что «будет такой поток, то тогда в социальных сетях присутствовать можно, а если не готов, тогда лучше отвечать, что называется, в бумажной форме».

По словам премьера, власть должна быть терпима к критике, и караться должно оскорбление, а не жесткая критика госинститутов. Однако, отметил Медведев, беспредела в интернета тоже быть не должно, передает ТАСС.

«Очевидно, если это просто критика власти, даже если это жесткая критика, с использованием разных слов, ответственность наступать не должна. Но если целью конкретного обращения, поста является лишь прямое оскорбление того или иного лица или того или иного государственного символа... тогда это основание для применения этого закона», – сказал он, комментируя вступивший в силу закон об ответственности за оскорбление институтов государственной власти и госсимволов.

Премьер-министр добавил, что намерение нанести оскорбление должна будет установить экспертиза в ходе судебного разбирательства.

Сам Медведев, по его словам, научился спокойно относиться к хамству в соцсетях. «У меня за годы моего присутствия в социальных сетях – «ВКонтакте», «Инстаграме», «Фейсбуке» – если не «броня» выработалась (к оскорбительному общению), то, во всяком случае, спокойно отношусь к тому, что там происходит», – заявил премьер.

Кроме того, очень важным в правоприменении закона о фейк-ньюс Медведев назвал отделение умышленных попыток ввести в заблуждение от случайных ошибок.

«Давайте посмотрим, как будет складываться практика. Здесь нужно отделять зерна от плевел: очевидно, что есть ошибки, есть непроверенная информация, но на мой взгляд, очень важно … отделять те новости, которые формируются лицами, которые не скрывают себя - пусть даже они ошибаются, и те новости, которые носят анонимный характер», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «власть должна каким-то образом реагировать» на случаи, когда «генерируются заведомо ложные новостные поводы, вокруг которых потом начинает формироваться отдельная повестка дня, которая, в конечном счете, может иметь весьма негативные последствия – а может и не иметь, конечно».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своем отношении к изменениям в законодательстве, касающихся ответственности за публикацию фейковых новостей и за оскорбление государственных символов и институтов власти России.

В марте Совфед одобрил законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и ответственности за оскорбление государственных институтов и символов госвласти. Позже президент России Владимир Путин подписал закон.