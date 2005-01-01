Матвиенко призвала не унижать человеческое достоинство при критике власти

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своем отношении к изменениям в российском законодательстве, касающимся фейковых новостей и критики власти.

Матвиенко, комментируя мнение о том, что в России появилась тенденция к ужесточению законов, заявила, что это не совсем корректное утверждение; так, происходит «повышение ответственности за те или иные нарушения, вплоть до уголовной ответственности», но этим «защищаются права граждан, защищаются права общества», передает «Интерфакс».

«Строго говоря, вопрос идет о регулировании», – отметила спикер Совфеда, добавив, что, например, виртуальное пространство «нуждается в регулировании, так как сегодня он уже играет очень важную роль в жизни общества».

Она отметила, что не может назвать происходящее «закручиванием гаек»: «Не могу согласиться с этим. Наверное, мы мало разъясняем. Наверное, мы мало оппонируем тем, кто так считает. Наверное, надо больше общественных дискуссий, обсуждений».

«Давайте возьмем такой пример из жизни. Вот начало бурно развиваться автомобильное движение в стране. Потребовались правила дорожного движения, потому что надо обеспечивать безопасность людей и движения. От того, что появились сначала регулировщики, потом светофоры, движение же не остановилось? Рост автомобилей на улицах не уменьшился? А это тоже вопросы регулирования», – пояснила Матвиенко.

Спикер указала, что необходимо «отбросить голословные утверждения, эмоции», и начать «говорить юридическим языком».

«Мы можем представить себе жизнь без интернета? Конечно же, уже не можем. Он развивается бурно, стремительно. Но пускать эту сферу в свободное плавание – это неправильно. Потому что право на свободу слова – это не право распространять ложную информацию, которая может иметь колоссальные негативные последствия как для конкретного человека, так и для общества в целом», – сказала Матвиенко.

На указание о том, что основная критика ряда новых инициатив касалась расплывчатости некоторых формулировок, спикер сказала, что согласна с этим утверждением, и данные «критерии и формулировки необходимо уточнить», что «будет сделано в нормативных актах».

Однако Матвиенко подчеркнула, что в России «должна повышаться политическая культура»: «Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство».

Напомним, в феврале сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым (ЛДПР) был внесен законопроект о защите Рунета. Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

В марте Совфед одобрил законы о борьбе с фейками и оскорблением госсимволов.

Позже президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает блокировку материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.