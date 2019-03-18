Путин подписал закон о недопустимости оскорблений госсимволов в Интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает блокировку материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополняется новой статьей: «Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

В случае обнаружения подобных материалов в Сети генпрокурор и его заместители могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать удаления этой информации. Если информацию не удалят, прокуроры потребуют ограничения доступа к информационным ресурсам. Роскомнадзор должен определить провайдера хостинга сайта и сообщить ему о нарушении. Уже провайдер обязан информировать владельца сайта о необходимости удалить материалы.

Если провайдер бездействует, ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

После удаления распространяемой недостоверной информации владелец сайта должен сообщить об этом в Роскомнадзор. Ведомство проверит достоверность уведомления и только после этого сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

На прошлой неделе Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об оскорблении госсимволов.

Соавтор законопроекта депутат Госдумы Дмитрий Вяткин говорил газете ВЗГЛЯД, что в интернете должны действовать те же правила поведения, что и в обычном публичном пространстве, в том числе и запрет на оскорбление государственных символов.