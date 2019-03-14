Матвиенко похвалила россиян за мемы про законы о фейках и оскорблении общества

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко оценила мемы, появившиеся после одобрения законов об оскорблении государства и фейковых новостях, назвав народ России «умнейшим и креативнейшим».

По ее словам, в России «народ талантливейший, умнейший, креативнейший» и сразу отреагировал на законы, передает РИА «Новости».

«Вчера только приняли «законы Клишаса», а сегодня уже новые мемы: поругаешь власть – попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть – попадаешь под закон о фейковых новостях», – пошутила Матвиенко.

Она обратилась к сенатору Андрею Клишасу и заметила, что «народ не дремлет».

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей, и закон, предполагающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.

Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД о необходимости этих законов, отмечая, что количество фейков с каждым годом растет.