Соцсети украинского пранкера Вольнова попросили проверить

Главе Роскомнадзора Александру Жарову направлено обращение с просьбой проверить страницы украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова) в соцсети «ВКонтакте».

С просьбой проверить страницы Вольнова в соцсети обратилось ФАН. Журналисты просят выяснить, почему его аккаунты не заблокированы, и призывают исполнить решение Пятигорского суда о блокировке страниц пранкера.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием уголовного наказания для распространителей лживой информации о трагедии в Магнитогорске. В петиции упоминается пранкер Евгений Вольнов, представляясь сотрудником МЧС, обзванивал жителей домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске и говорил о терактах.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове, который после трагедии в Кемерово от имени сотрудника МЧС обзванивал морги, требуя предоставить места для 300 трупов, а также родственников и друзей погибших, сообщая им про сотни жертв. В конце марта он был объявлен в международный розыск.