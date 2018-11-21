Украинский пранкер Вольнов нажился на глумлении над трагедией в Магнитогорске

Украинский пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков), который провоцировал панику после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, решил поглумиться и над трагедией в Магнитогорске, сообщают СМИ.

Он позвонил в отдел ФСБ Магнитогорска и спросил, где сотрудники ведомства «в следующий раз гексаген заложат», поскольку «не хотелось бы взорваться».

«Просто дайте мне адрес, че жалко? У вас есть расписание взрывов?» – приводит его слова «Комсомольская правда».

После окончания разговора «Вольнов долго смеялся над своим остроумием», пишет издание. Сотрудников ФСБ он назвал «животными».

Вольнов принялся обзванивать жителей Магнитогорска, которым также задавал подобные вопросы.

Все это происходило в прямом эфире, во время которого Вольнов собирал пожертвования от своих фанатов. Видео уже удалено с сервиса YouTube.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове, который после трагедии в Кемерово от имени сотрудника МЧС обзванивал морги, требуя предоставить места для 300 трупов, а также родственников и друзей погибших, сообщая им про сотни жертв. В конце марта он был объявлен в международный розыск.