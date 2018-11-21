Для авторов фейков о трагедии в Магнитогорске потребовали уголовного наказания

Петицию, направленную в адрес Государственной думы и Совета Федерации, с требованием уголовного наказания для распространителей лживой информации о трагедии в Магнитогорске подписали более 1 тыс. человек.

Автор обращения Артем Солдатенков подчеркнул, что трагедия в Магнитогорске стала шоком для миллионов россиян, однако некоторые отнеслись к этому цинично. В частности, отметился украинский пранкер Евгений Вольнов, который, как отметил Солдатенков, представляясь сотрудником МЧС, «обзванивал жителей домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске и сообщал о том, что в Магнитогорске состоятся теракты», а также просил предупредить об этом соседей по дому.

«Подобная акция для украинского пранкера не является первой, ранее он стал автором фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово», – передает ТАСС текст петиции.

Солдатенков выразил сожаление в связи с тем, что Вольнов так и не понес ответственности за свои действия, а его YouTube-канал продолжает транслировать и на российской территории.

Автор петиции заметил, что поступок украинского пранкера мог привести к массовой панике и жертвам. «Ввиду высокой общественной опасности требуем от правоохранительных органов привлечь к ответственности всех причастных к распространению лживой информации о трагедии в Магнитогорске! Они не должны чувствовать себя абсолютно безнаказанными и избежать ответственности и на этот раз!» – подчеркивается в документе.

«Требуем ввести уголовную ответственность для распространителей подобных фейков», – заключает автор инициативы.

Добавим, что профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи планирует на расширенном заседании в понедельник, 14 января, рассмотреть законопроект о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации – так называемых фейк-новостей.

Как сообщил ТАСС председатель комитета Леонид Левин, по итогам заседания будет определен дальнейший срок прохождения проекта закона в Думе и, в частности, дата первого чтения.

Документом предлагается запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

За нарушение этого запрета в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ предлагается прописать санкции в виде штрафов для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ранее российские блогеры резко отреагировали на заполонившие Сеть вбросы и фейки о трагедии в Магнитогорске.