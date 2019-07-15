Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook изображение свастики на гербе России

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить картинку, на которой изображена свастика на фоне государственного герба России, сообщает пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор получил от Генпрокуратуры требование ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, которая оскорбляет государственные символы России, говорится на сайте ведомства.

«Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации», – указано в сообщении.

Cоциальной сети направлено уведомление о ее внесении в единый реестр запрещенной информации.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

После прямой линии Путин поручил не допустить массового и необоснованного применения статьи об оскорблении символов власти. Сообщалось, что прокуроров обучат работать с обращениями об оскорблении государства в Сети.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают новые законы об оскорблении госсимволов.