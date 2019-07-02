Путин поручил разобраться с применением статьи об оскорблении госсимволов

Президент Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов, в случае необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье.

«Совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151-1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу», – передает ТАСС текст поручения, данного по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Срок исполнения поручения – 1 ноября 2019 года.

Части 3-5 статьи 20.1 КоАП предусматривают ответственность за распространение, в том числе в интернете, информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Напомним, в ходе прямой линии создатель паблика «МДК» Роберто Панчвидзе задал вопрос Путину об использовании закона об оскорблении символов госвласти. Президент разъяснил смысл закона и пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этой нормой.

«Речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть, всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть», – объяснил Путин.