Путин поручит Генпрокуратуре проследить за исполнением закона об оскорблении госсимволов

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» разъяснил смысл закона об оскорблении государственных символов и пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этой нормой.

Соответствующий вопрос главе государства задал создатель паблика «МДК» Роберто Панчвидзе. Он отметил, что закон якобы может быть использован для наказания граждан за критику властей. Так, Панчавидзе привел пример, когда женщина получила административное наказание за комментарий «Они совсем оборзели». Создатель скандального паблика попросил Путина проследить за исполнением этого закона.

«Речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть, всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть», - объяснил Путин.

Он отметил, что это не «квасное российское» нововведение, подобные нормы есть во многих странах, а в ФРГ, например, оскорбление госсимволов является уголовным преступлением, тогда как в России предусмотрено лишь административное наказание.

«Я согласен в том, что никто не имеет права злоупотреблять и ограничивать право людей критиковать власть. Будем следить, попрошу Генпрокуратуру заняться этим. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу этого закона», - сказал президент.

Панчвидзе – 27 лет, он один из основателей скандально известного паблика MDK, агентства MDK Creative и еще десятка сообществ в социальных сетях, которые не раз подвергались критике, доходившей и до судебных исков.

К маю 2016 года MDK развилось в сеть пабликов с суммарной ежемесячной аудиторией около 20 млн человек. Большая часть записей в группе - смешные картинки, интернет-мемы и демотиваторы на злободневные темы. Контент создают как пользователи, так и администрация сообщества.