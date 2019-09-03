В Общественной палате призвали чиновников не приравнивать себя к госсимволам

«Надо этот закон более точно цитировать. Он защищает интересы гражданского общества, а не отдельно взятых чиновников», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Об этом, по его словам, шла речь на прошедшем во вторник заседании рабочей группы ОП, которое было повящено случаям неправомерного применения закона о неуважении к госсимволам.

«Совершенно очевидно, что проблема существует, – отметил Максим Григорьев. – Некоторые чиновники, особенно региональные, стали приравнивать себя к госсимволам и совершенно неправильно использовать этот закон о распространении в сети Интернет информации в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство, демонстрирующее неуважение к обществу и государству».

Собеседник подчеркнул, что это совершенно недопустимо. «Нужно различать персону чиновника и государство, его государственные символы. Этот закон должен применяться тогда, когда идет явное неуважение к обществу, государству, его официальным символам».

«У нас, к сожалению, этот закон неправильно цитируется. На первом месте в документе стоит наказуемость явного неуважения к обществу, а потом уже наказание за неуважение к государству и его символам. Очень многие представители общественности поддерживают этот закон именно потому, что он охраняет общественные интересы, интересы гражданского общества. Вот что здесь на первом месте, а уже на втором – государство и символы. Надо этот закон более точно цитировать, на мой взгляд», – поделился член Общественной палаты.

На заседании рабочей группы была высказана однозначная поддержка этому закону, рассказал собеседник. Были изучен международный опыт, аналоги российских норм, которые существуют в европейских странах. «При этом мы видим, что российский закон на эту тему носит, наверное, самый либеральный характер из всех. Наказания, которые предусмотрены у нас за нарушение этого закона, самые мягкие. Нарушителям аналогичных норм в Европе зачастую грозит тюремное заключение, причем на достаточно долгий срок».

«Российский аналог находится в европейской канве такого рода законов, и мы, безусловно, его поддерживаем. Но правоприменение должно быть очень точным. Судам нужно вести серьезный анализ в каждом отдельно взятом случае, чтобы региональные чиновники не пытались себя приравнивать к госсимволам», – пояснил Максим Григорьев.

По его мнению, для провинившихся в этом смысле чиновников, должно проводиться, в первую очередь, внушение.

«Здесь хорошо бы им равняться на ту позицию, которую занимает президент. Он неоднократно говорил, что знает о том как, по его собственным словам, его бывает порой «костерят», в том числе в Интернете, но президент относится к этому очень спокойно, без каких либо перегибов. Вот это, мне кажется, правильный пример, как нужно вести себя чиновникам, в том числе и региональным», – заключил член Общественной палаты.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине прошлого месяца Министерство внутренних дел России направило сотрудникам полиции методические рекомендации об административных делах, возбужденных после публикации постов в соцсетях, содержащих оскорбление государственных символов страны.

МВД советует составлять протоколы, только если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические, «непристойные» изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения».