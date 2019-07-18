МВД разъяснило принципы применения закона об оскорблении госсимволов

Министерство внутренних дел России направило сотрудникам полиции методические рекомендации об административных делах, возбужденных после публикации постов в соцсетях, содержащих оскорбление государственных символов страны, об этом пишут российские СМИ.

По данным «Медиазоны», МВД советует составлять протоколы, только если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические, «непристойные» изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения».

В публикации, которая может привлечь внимание полиции, речь будет идти о государственных символах, президента, Госдуме, Совфеде, Кабмине и судах, сообщает издание.

Кроме того, автор должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам», пишет издание со ссылкой на рекомендации МВД России.

Причем в документе подчеркивается, что протоколы нельзя составлять за личную переписку, добавляет издание.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то административное дело не должно быть возбуждено.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

Президент поручил Генпрокуратуре обратить внимание на то, чтобы правоприменительная практика соответствовала смыслу этого закона. Также сообщалось, что прокуроров обучат работать с обращениями об оскорблении государства в Сети.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают новые законы об оскорблении госсимволов.