Чиновникам запретят считать себя госсимволами

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            Чиновникам запретят считать себя госсимволами

            Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критики   4 июля 2019, 17:50
            Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
            Текст: Людмила Суркова,
            Иван Абакумов

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            Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.

            Комиссия Общественной палаты по СМИ и массовым коммуникациям «прошерстила» популярные соцсети («ВКонтакте», Facebook, Instagram) и выявила более полутора сотен материалов, которые оскорбляют государственную символику России. Собранные результаты отправили письмом в Генпрокуратуру. Об этом накануне сообщил глава профильной комиссии Александр Малькевич и его коллега по ОП Султан Хамзаев.

            Выявлено и передано в прокуратуру 160 примеров оскорбления госсимволов, уточнил Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Улов принес поиск, например, в популярных у молодежи группах в сети «ВКонтакте». «Мне лично, как гражданину своей страны, неприятно, когда на флаге моей страны дорисовывают половые органы и выкладывают это «для прикола» в Сеть», – сказал Малькевич. Среди примеров – изображение карты России и герба, на которые были нанесены свастика и бранные слова.

            «Я считаю, что с этим, как и в других странах мира, нужно бороться и формировать культуру уважения к символам нашего государства», – отметил общественник. Он напомнил, что в Польше за публичное оскорбление республики и ее символов грозит до 10 лет тюрьмы, в Японии за оскорбление государственных символов (любой страны) – до трех лет, в Германии за оскорбление или злонамеренное выражение презрения к стране, ее национальным цветам, флагу, гербу – штраф или заключение до трех лет. 

            По оценке Хамзаева, за последние три года «очень сильно актуализировалась история» с попытками оскорбить российскую госсимволику. В этой связи ОП и создала специальную рабочую группу, к работе которой привлекут блогеров и активистов. Малькевич пояснил, что опыт создания таких групп, которые занимаются мониторингом случаев оскорбления госсимволов, позаимствован за рубежом. Так, к примеру, в Британии уже действуют независимые регуляторы соцсетей и «кодекса этики» (в соответствии с этим кодексом, сайты под угрозой штрафов должны убирать недостоверный и опасный контент).

            Хамзаев подчеркивает:

            «Необходимо культивировать, в том числе и в молодежной среде, более бережное отношение к таким ценностям, как гимн, герб и флаг».

            Напомним, что в марте этого года статья «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях пополнилась новыми штрафами (до 300 тысяч рублей, или арест до 15 суток) за распространение в Сети информации, которая оскорбляет символы государства или выражает к ним явное неуважение.

            К примеру, сейчас бы по этой статье КоАП мог бы ответить 31-летний житель Калуги, которого в 2017 году Калужский областной суд приговорил к двум годам лишения свободы, осудив оправдание в Сети нацистской идеологии. Но «в довесок» экстремист глумился и над флагом России – и если бы дело рассматривалось сейчас, он получил бы в дополнение крупный штраф.

            Но что точно не подпадает под новый закон, так это обиды чиновников, которые пытаются выдать критику в свой адрес за «оскорбление символов государственной власти».

            К примеру, подобный иск в конце июня был подан в Абаканский городской суд Республики Хакасия. Местного блогера Вячеслава Шоева хотели привлечь к ответственности за высказывания в соцсети о губернаторе региона Валентине Коновалове. «Из администрации главы к ним (в центр «Э» Хакасии) поступил сигнал, и возбудили дело об административном правонарушении», – сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

            И это притом, подчеркнул правозащитник, что буквально на той же неделе в Госдуме заявили, что новая норма должна применяться только к федеральным государственным органам и символам. Лично губернатор Коновалов, заметим, к символам государства не относится.

            В итоге менее чем через неделю после подачи иска, 26 июня, суд прекратил дело против Шоева – за отсутствием события правонарушения.

            Похожий случай имел место в той же Хакасии, напомнил член Общественной палаты Олег Хамзаев. После того, как глава Ширинского района республики Сергей Зайцев напал на журналиста «России» Ивана Литомина, чиновник пытался безуспешно доказать, что его оскорбили как госслужащего.  «И этот случай, к сожалению, не единичен», – заметил Хамзаев. –

            «Это проблема, и такие вещи мы тоже будем отслеживать».

            Некоторые региональные и муниципальные чиновники пытаются использовать закон в своих интересах, резюмировал Малькевич.

            Чиновники, видимо, настолько привыкли считать свои персоны символами государства, что их приходится разуверять уже не профильным депутатам Госдумы (на неправильную трактовку закона сетовал глава думского комитета по информполитике Леонид Левин) – а президенту.

            «Речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть», – подчеркивал Владимир Путин в ходе прямой линии.

            В конце июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле внимательно следят за «отдельными случаями неправильной правоприменительной практики». В законе речь идет о символах государства, и он не может проецироваться на критику представителей власти, подчеркнул Песков.

            А накануне стало известно, что Путин поручил не допустить массового и необоснованного применения статьи об оскорблении символов власти. Поручение по итогам прямой линии дано Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору. Ведомства должны проанализировать практику возбуждения дел по новым нормам статьи 20.1 КоАП и «при необходимости принять меры», чтобы не допустить незаконного привлечения к ответственности. Генпрокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров должны будут отчитаться о проделанной работе до 1 ноября. 

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