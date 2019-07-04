Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.

Комиссия Общественной палаты по СМИ и массовым коммуникациям «прошерстила» популярные соцсети («ВКонтакте», Facebook, Instagram) и выявила более полутора сотен материалов, которые оскорбляют государственную символику России. Собранные результаты отправили письмом в Генпрокуратуру. Об этом накануне сообщил глава профильной комиссии Александр Малькевич и его коллега по ОП Султан Хамзаев.

Выявлено и передано в прокуратуру 160 примеров оскорбления госсимволов, уточнил Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Улов принес поиск, например, в популярных у молодежи группах в сети «ВКонтакте». «Мне лично, как гражданину своей страны, неприятно, когда на флаге моей страны дорисовывают половые органы и выкладывают это «для прикола» в Сеть», – сказал Малькевич. Среди примеров – изображение карты России и герба, на которые были нанесены свастика и бранные слова.

«Я считаю, что с этим, как и в других странах мира, нужно бороться и формировать культуру уважения к символам нашего государства», – отметил общественник. Он напомнил, что в Польше за публичное оскорбление республики и ее символов грозит до 10 лет тюрьмы, в Японии за оскорбление государственных символов (любой страны) – до трех лет, в Германии за оскорбление или злонамеренное выражение презрения к стране, ее национальным цветам, флагу, гербу – штраф или заключение до трех лет.

По оценке Хамзаева, за последние три года «очень сильно актуализировалась история» с попытками оскорбить российскую госсимволику. В этой связи ОП и создала специальную рабочую группу, к работе которой привлекут блогеров и активистов. Малькевич пояснил, что опыт создания таких групп, которые занимаются мониторингом случаев оскорбления госсимволов, позаимствован за рубежом. Так, к примеру, в Британии уже действуют независимые регуляторы соцсетей и «кодекса этики» (в соответствии с этим кодексом, сайты под угрозой штрафов должны убирать недостоверный и опасный контент).

Хамзаев подчеркивает:

«Необходимо культивировать, в том числе и в молодежной среде, более бережное отношение к таким ценностям, как гимн, герб и флаг».

Напомним, что в марте этого года статья «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях пополнилась новыми штрафами (до 300 тысяч рублей, или арест до 15 суток) за распространение в Сети информации, которая оскорбляет символы государства или выражает к ним явное неуважение.

К примеру, сейчас бы по этой статье КоАП мог бы ответить 31-летний житель Калуги, которого в 2017 году Калужский областной суд приговорил к двум годам лишения свободы, осудив оправдание в Сети нацистской идеологии. Но «в довесок» экстремист глумился и над флагом России – и если бы дело рассматривалось сейчас, он получил бы в дополнение крупный штраф.

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Но что точно не подпадает под новый закон, так это обиды чиновников, которые пытаются выдать критику в свой адрес за «оскорбление символов государственной власти».

К примеру, подобный иск в конце июня был подан в Абаканский городской суд Республики Хакасия. Местного блогера Вячеслава Шоева хотели привлечь к ответственности за высказывания в соцсети о губернаторе региона Валентине Коновалове. «Из администрации главы к ним (в центр «Э» Хакасии) поступил сигнал, и возбудили дело об административном правонарушении», – сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

И это притом, подчеркнул правозащитник, что буквально на той же неделе в Госдуме заявили, что новая норма должна применяться только к федеральным государственным органам и символам. Лично губернатор Коновалов, заметим, к символам государства не относится.

В итоге менее чем через неделю после подачи иска, 26 июня, суд прекратил дело против Шоева – за отсутствием события правонарушения.

Похожий случай имел место в той же Хакасии, напомнил член Общественной палаты Олег Хамзаев. После того, как глава Ширинского района республики Сергей Зайцев напал на журналиста «России» Ивана Литомина, чиновник пытался безуспешно доказать, что его оскорбили как госслужащего. «И этот случай, к сожалению, не единичен», – заметил Хамзаев. –

«Это проблема, и такие вещи мы тоже будем отслеживать».

Некоторые региональные и муниципальные чиновники пытаются использовать закон в своих интересах, резюмировал Малькевич.

Чиновники, видимо, настолько привыкли считать свои персоны символами государства, что их приходится разуверять уже не профильным депутатам Госдумы (на неправильную трактовку закона сетовал глава думского комитета по информполитике Леонид Левин) – а президенту.

«Речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть», – подчеркивал Владимир Путин в ходе прямой линии.

В конце июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле внимательно следят за «отдельными случаями неправильной правоприменительной практики». В законе речь идет о символах государства, и он не может проецироваться на критику представителей власти, подчеркнул Песков.

А накануне стало известно, что Путин поручил не допустить массового и необоснованного применения статьи об оскорблении символов власти. Поручение по итогам прямой линии дано Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору. Ведомства должны проанализировать практику возбуждения дел по новым нормам статьи 20.1 КоАП и «при необходимости принять меры», чтобы не допустить незаконного привлечения к ответственности. Генпрокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров должны будут отчитаться о проделанной работе до 1 ноября.

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