Общественная палата привлекла блогеров к мониторингу закона об оскорблении госсимволов

Член Общественной палаты Александр Малькевич сообщил, что ОП начнет работу по поиску противоправной информации в Сети. Для этого начнет функционировать рабочая группа с участием блогеров и активистов, которые будут отслеживать случаи оскорбления государственных символов России.

Он привел в пример Британию, где «всерьез заговорили о необходимости «радикального сдвига в балансе власти между платформами и людьми» через создание независимых регуляторов соцсетей и «кодекса этики». В соответствии с кодексом этики соцсети должны будут убирать недостоверный и опасный контент, в противном случае их будут штрафовать, сообщил Малькевич в своем Telegram-канале.

«Я много раз говорил, что в нашей стране нужны подобные структуры, которые будут «вылавливать» противоправную информацию, нужен общественный контроль в Интернете. И уже совсем скоро на площадке Общественной палаты РФ начнет функционировать Рабочая группа по развитию информационного общества, обеспечения безопасности сети Интернет и защите прав пользователей. Ее участниками станут блогеры, лидеры общественных и правозащитных организаций, гражданские активисты. Совместными усилиями мы будем «очищать» Интернет-пространство от негатива», – написал он.

Малькевич добавил, что с 22 мая по 21 июня комиссия ОП по СМИ провела мониторинг популярных соцсетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram. Было выявлено более 100 материалов, оскорбляющих государственную символику и тем самым «оказывающих разрушительное влияние на общественную нравственность и гражданскую сознательность».

«Причем первые нарушения, которые нам прислали, были зафиксированы в крупнейших пабликах «Вконтакте» – MDK и «Борщ». Я подготовил письмо в Генпрокуратуру (оно уйдет завтра!) с просьбой провести проверку по фактам публикации указанных материалов, принять меры к их удалению и ограничению доступа к информационным ресурсам, а также привлечению к ответственности лиц, администрирующих данные аккаунты», – сообщил Малькевич.

По его словам, сейчас закон об оскорблении государственных символов отдельные региональные и муниципальные чиновники пытаются использовать в своих интересах, однако, заметил Малькевич, документ «направлен на защиту флага, герба, Конституции».

«Но чиновники почему-то решили, что они являются олицетворением власти и государства и уже на местах пытаются использовать закон в своих личных интересах. Мне лично как гражданину своей страны неприятно, когда на флаге моей страны дорисовывают половые органы и выкладывают это «для прикола» в сеть. И я считаю, что, как и в других странах мира, с этим нужно бороться и формировать культуру уважения к символам нашего государства», – заявил он.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов также сообщил, что Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека в скором времени начнет мониторинг правоприменительной практики закона о фейковых новостях и закона об оскорблении госсимволов и институтов власти.