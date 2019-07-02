СПЧ займется мониторингом применения закона об оскорблении власти

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в скором времени начнет мониторинг правоприменительной практики закона о фейковых новостях и закона об оскорблении госсимволов и институтов власти, заявил глава ведомства Михаил Федотов.

Накануне президиум Совета провел заседание, в ходе которого участники обсудили планы работы постоянных комиссий и рабочих групп на второе полугодие 2019 года, передает РАПСИ.

«Мы обсудили также то, чем будем заниматься в ближайшие месяцы. И одним из наших направлений станет мониторинг применения так называемых законов (сенатора Андрея) Клишаса», – сказал Федотов.

Он добавил, что некоторые уже имеющиеся у СПЧ примеры касательно правоприменительной практики в этой области свидетельствуют о том, что второй из вышеназванных законов «работает, мягко говоря, неадекватно».

Глава СПЧ однако отметил, что делать преждевременные выводы не стоит.

«Мы намерены собрать все судебные решения по подобным делам, которые уже были и которые будут в будущем, и вести их анализ в постоянном ритме, чтобы подготовить для главы государства доклад о сложившейся практике и предложить меры по корректировке этой практики», – пояснил он.

Ранее в Кремле призвали не распространять закон об оскорблении госсимволов на критику чиновников.

Напомним, закон о запрете распространения в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или госорганам, вступил в силу 29 марта.

Президент России Владимир Путин пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этой нормой. «Речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть», – подчеркнул Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы о фейках и оскорблении госсимволов.