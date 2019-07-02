СПЧ займется мониторингом применения закона об оскорблении власти

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Швеция намерена «противостоять России» с помощью «жирафа»

Вот этим самым радаром Швеция планирует «обороняться от России»Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery/Reuters
«Новейшие системы» ПВО намерена установить Швеция всего в 300 километрах от Калининграда, а также усилить гарнизон на острове Готланд – и все это в ответ на «агрессивные действия России». Насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности и ради чего делаются подобные заявления? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...

Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...
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            СПЧ займется мониторингом применения закона об оскорблении власти

            2 июля 2019, 13:38

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в скором времени начнет мониторинг правоприменительной практики закона о фейковых новостях и закона об оскорблении госсимволов и институтов власти, заявил глава ведомства Михаил Федотов.

            Накануне президиум Совета провел заседание, в ходе которого участники обсудили планы работы постоянных комиссий и рабочих групп на второе полугодие 2019 года, передает РАПСИ.

            «Мы обсудили также то, чем будем заниматься в ближайшие месяцы. И одним из наших направлений станет мониторинг применения так называемых законов (сенатора Андрея) Клишаса», – сказал Федотов.

            Он добавил, что некоторые уже имеющиеся у СПЧ примеры касательно правоприменительной практики в этой области свидетельствуют о том, что второй из вышеназванных законов «работает, мягко говоря, неадекватно».

            Глава СПЧ однако отметил, что делать преждевременные выводы не стоит. 

            «Мы намерены собрать все судебные решения по подобным делам, которые уже были и которые будут в будущем, и вести их анализ в постоянном ритме, чтобы подготовить для главы государства доклад о сложившейся практике и предложить меры по корректировке этой практики», – пояснил он. 

            Ранее в Кремле призвали не распространять закон об оскорблении госсимволов на критику чиновников.

            Напомним, закон о запрете распространения в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или госорганам, вступил в силу 29 марта.

            Президент России Владимир Путин пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этой нормой. «Речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть», – подчеркнул Путин в ходе ежегодной прямой линии.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы о фейках и оскорблении госсимволов.


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