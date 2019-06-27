В Кремле призвали не распространять закон об оскорблении госсимволов на критику чиновников

В Кремле следят за исполнением закона об оскорблении государственных символов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что нормы законы не должны распространятся на критику представителей власти.

«С самого начала речь шла о том, что будет тщательно контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности и в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», – сказал Песков, передает ТАСС.

По словам Песков, в связи с этим, «отдельные случае неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес». «Мы очень внимательно наблюдаем за этим», – добавил представитель Кремля.

Так он прокомментировал публикацию телеканала «Дождь» о том, что Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику применения данного закона в отношении случаев критики конкретных чиновников.

При этом Песков подчеркнул, что это совсем не означает необходимости корректировки данного закона. «Просто нужно отработать именно ту самую правоприменительную практику, пока что преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок, или просто неправильного прочтения или злоупотребления (этим законом)», – заключил пресс-секретарь президента.

Напомним, закон о запрете распространения в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или госорганам, вступил в силу 29 марта.

Президент Владимир Путин пообещал поручить надзорным органам проследить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этой нормой. «Речь не идет о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть», – подчеркнул Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы о фейках и оскорблении госсимволов.