Стало известно о жалобах на напавшего на журналиста главу района в Хакасии

Корреспонденты канала «Россия 24» пообщались с местными жителями и рассказали, чем еще могут заинтересоваться следователи в деле главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, на которого ранее возбудили уголовное дело за нападение на журналиста.

«Есть у меня на руках решение суда: обязать муниципальное образование Ширинского района в срок до 1 июня 2011 года предоставить мне жилое помещение. Сергей Николаевич Зайцев жилое помещение не предоставляет», – рассказала сирота Алена Петрова, которая сейчас живет на съемной квартире, корреспонденту телеканала «Россия 24».

В сюжете уточнили, что у самого Зайцева в селе три больших дома. По мнению местных жителей, один из домов достался главе района в качестве взятки от фирмы, выигравшей госконтракт на строительство очистных сооружений в соседнем поселке. Однако запустить объект в полную силу так и не удалось. Как сообщил энергетик Николай Катеринчук, при строительстве были допущены грубые нарушения по электрике, поэтому он отказался принимать объект и был вынужден уволиться.

Также журналисты связывают имя Зайцева и с историей мусорного полигона, который был размещен на земле адвоката Зайцева. Сообщается, что юрист купил его за 50 тыс. рублей, а потом сдавал в аренду администрации за 1,5 млн в год.

По данным общественников, Зайцеву могла помогать его сестра – глава местного Росреестра.

Корреспонденты пообщались и с пострадавшими в 2015 году от степных пожаров. Погорельцам выделили новые дома, однако те стали разваливаться в первую зиму. Теперь местным жителям приходиться отапливать помещения постоянно из-за огромных щелей в полах.

В сюжете также рассказали о проблемах предпринимателей, которые отказались «платить откаты». В итоге молочный завод лишился здания, а конно-спортивная школа – земли.

Напомним, 26 мая в пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. После этого чиновник напал на журналиста, а его заместители пытались закрыть камеру.

Сенатор Алексей Пушков назвал такое поведение чиновника недопустимым, добавив, что «глава района недолго останется таковым», и посоветовал ему «собирать вещи».

Позже на Зайцева завели уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», его также исключили из партии.

Однако Сергей Зайцев обвинил журналиста в провокации и подал заявление в полицию.