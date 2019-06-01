Стало известно о жалобах на напавшего на журналиста главу района в Хакасии

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1 июня, суббота | Последнее обновление — 23:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 80 человек
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу
В войне с С-400 США несут огромные потери
Любовь к спорту спасает жизни
Как России наказать Косово за избиение русского дипломата
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Между Конституцией и севрюжиной с хреном
Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и, в первую очередь, для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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Зачем России сдавать Иран
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
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Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Россию и Китай соединил новый мост
На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 годаПодробности...
В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв
Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вестиПодробности...
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