Напавший на журналиста глава района в Хакасии подал встречное заявление

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста «России 24» заявил, что обратился в полицию с заявлением на корреспондента Ивана Литомина по статье «Публичное оскорбление представителя власти».

«В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента «Вести 24» Литомина Ивана. Просьба возбудить уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти», – передает слова Зайцева телеканал 360.

Он сообщил, что во вторник собрался весь политсовет членов «Единой России» Ширинского района, чтобы принять решение о его судьбе. Позже стало известно, что политсовет выступил в поддержку Зайцева, его члены собираются обратиться в президиум Генерального совета партии «Единая Россия» и президиум Хакасского регионального отделения с просьбой пересмотреть решение о его исключении из партии.

Накануне сообщалось, что в отношении Сергея Зайцева было возбуждено уголовное дело за нападение на журналиста.

В пресс-службе партии «Единая Россия» сообщали, что корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, которые пострадали от пожаров четыре назад, живут в нечеловеческих условиях. Вслед за этим чиновник напал на журналиста.

Сам Зайцев обвинил журналиста в провокации.