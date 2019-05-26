«Единая Россия» собралась наказать чиновника в Хакасии за нападение на журналиста

Комиссия «Единой России» по этике в ближайшее время вынесет решение по нападению главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста Ивана Литомина, сообщил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

Он подчеркнул, что члены ЕР обязаны отвечать на «сложные и неприятные вопросы». Ревенко «стыдно» за поведение Зайцева. От лица партии секретарь комиссии извинился за «безобразную сцену», которую устроил чиновник в Хакасии, сообщается на сайте ЕР.

Ревенко заверил, что комиссия «соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении» провинившегося однопартийца.

Как сообщали СМИ, Литомин («Россия–24») спросил Зайцева, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Чиновник в ответ напал на журналиста. Заместители главы Ширинского района пытались закрыть камеру, а не остановить своего начальника.