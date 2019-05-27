На главу района в Хакасии возбуждено дело за нападение на журналиста

В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело за нападение на журналиста.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», – сказано на сайте СК.

В ведомстве уточнили, что также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Ширинский район, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

Ранее в пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. После этого чиновник напал на журналиста, а его заместители пытались закрыть камеру.

Сенатор Алексей Пушков назвал такое поведение чиновника недопустимым, добавив, что «глава района недолго останется таковым», и посоветовал ему «собирать вещи».

Однако Сергей Зайцев обвинил журналиста в провокации.