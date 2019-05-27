Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику в Хакасии собирать вещи

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала «Россия 24».

«Г-н Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, уже «прославился» на всю Россию, бросив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева», – написал сенатор в Twitter.

Он предположил, что после инцидента «глава района недолго останется таковым», и посоветовал ему «собирать вещи».

Пушков подчеркнул, что такое поведение чиновника недопустимо, и напомнил о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые, как и Зайцев, говорили, что их спровоцировали перед дракой.

«Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает. Можно было просто прекратить беседу и предложить покинуть кабинет. А его действия – это безобразие», – добавил Пушков.

Напомним, Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина в своем рабочем кабинете. Причиной стал вопрос корреспондента о том, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, в это время пытались закрыть камеру.

По данному факту уже началась проверка Следственного комитета, передает ТАСС.

Также сообщалось, что комиссия «Единой России» по этике в ближайшее время вынесет решение по действиям Зайцева.