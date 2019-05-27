Глава района в Хакасии объяснил нападение на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии, член «Единой России» Сергей Зайцев обвинил в провокации корреспондента телеканала «Россия 24», на которого чиновник напал во время интервью.

«Это спланированная провокация… Считаю, это спланированная акция... Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении 10 минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня», – сказал Зайцев РИА «Новости».

Он также заявил о намерении подать в СК заявление о неправомерных действиях корреспондента.

Тем временем глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР изучит обстоятельства инцидента и при необходимости окажет пострадавшему журналисту юридическую помощь.

Напомним, Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина в своем рабочем кабинете. Поводом для скандала послужили неудобные вопросы главе о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. После чего глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы. Во время нападения заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Комиссия «Единой России» по этике в ближайшее время вынесет решение по действиям Зайцева.

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