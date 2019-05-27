Напавшего на журналиста главу района Хакасии исключили из «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» принял решение об исключении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии, а также поручил инициировать его отзыв избирателями с занимаемого поста.

«Президиум генерального совета принял решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета», – сообщили в пресс-службе партии, передает ТАСС.

Кроме того, президиум генсовета передал поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения «Единой России», рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района, а затем инициировать процедуру отзыва избирателями.

«Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки» в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой», – прокомментировал случившееся секретарь генсовета Андрей Турчак.

По его мнению, это было «неадекватное и неприемлемое поведение». «Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», – подчеркнул он, заверив, что в ЕР и впредь не будут закрывать глаза на подобные вопиющие случаи.

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки», – обратил внимание Турчак.

Напомним, Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина в своем рабочем кабинете. Поводом для скандала послужили неудобные вопросы главе о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. После чего глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы. Во время нападения заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру. При этом сам чиновник заявил, что его спровоцировали.

В отношении Зайцева возбуждено уголовное дело за нападение на журналиста.

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