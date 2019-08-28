Немецкие компании заявили о готовности построить ВСМ Москва – Петербург

Консорциум немецких компаний готов поучаствовать в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, следует из текста меморандума, подписанного с РЖД.

«ОАО «Российские железные дороги» и «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России» подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург», – передает РИА «Новости» сообщение РЖД.

Документ подписали гендиректор РЖД Олег Белозеров и главный исполнительный директор «Сименс Мобильность» ГмбХ Сабрина Суссон.

«Стороны выражают согласие развивать всестороннее сотрудничество в области проектирования и консультирования, производства и поставки оборудования, инвестирования и финансирования при реализации ВСМ Москва – Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

Предполагается, что проект ВСМ будет реализован на основе механизмов государственно-частного партнерства. Меморандум предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными на территории России, в том числе в сфере строительства подвижного состава.

Напомним, в июле первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов сообщил, что Белоруссия заинтересовалась строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Минск и Варшаву.