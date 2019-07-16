Белоруссия заинтересовалась строительством ВСМ из Москвы в Варшаву

Белоруссия заинтересовалась строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Минск и Варшаву, сообщил первый замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов.

Алафинов сообщил в рамках конференции «Приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры», что «Минск очень заинтересован, чтобы ВСМ прошла Москва-Минск-Варшава», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что проект ВСМ Москва-Петербург «находится в переконфигурации», ожидается, что к обсуждению этого вопроса вернутся к концу 2019 года.

«Мы много лет говорили с нашими китайскими партнерами идти на восток. Я думаю, что надо дождаться той работы, которую сейчас проводит РЖД, в части переконфигурации проектов, сроков и этапов, и уже вернуться к этому вопросу более предметно», – добавил первый замглавы Минтранса.

Напомним, высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В данный момент в России ВСМ нет.

РЖД готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва – Казань, однако в середине апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург, руководствуясь соображениями целесообразности.

В июне сообщалось, что ВСМ захотели протянуть из Москвы в Краснодар.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает распространению в России высокоскоростных железных дорог.