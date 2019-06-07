ВСМ захотели протянуть из Москвы в Краснодар

Первый вице-премьер России – министр финансов Антон Силуанов заявил, что после реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург движение можно будет расширить до Казани, Ростова и даже до Краснодара.

Силуанов заявил в интервью телеканалу НТВ в кулуарах ПМЭФ-2019, что сначала нужно посмотреть, как будет работать ВСМ в направлении Москва – Санкт-Петербург. После этого можно будет говорить о расширении движения: Москва – Казань, Москва – Ростов, Москва – Краснодар, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это «затратный проект» и «всему свое время».

По словам Силуанова, выбор направления Москва – Санкт-Петербург в качестве первого проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали в России очевиден: он соединит две крупнейшие в стране агломерации. Следовательно, «высвобождается действующая железнодорожная сеть, по ней больше пойдут грузы из Питера до Москвы».

«Естественно, Казань – это совершенно другой пассажиропоток, соответственно, и стоимость билета ниже, и сам проект более затратный в этой связи, окупаемость его значительно дальше», – добавил Силуанов.

Напомним, РЖД готовили в качестве первого проекта ВСМ Москва – Казань, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине апреля сообщил, что глава государства Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербург и руководствовался соображениями целесообразности.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает распространению в России высокоскоростных железных дорог.