Власти опровергли закрытие проекта ВСМ Москва – Казань

Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань не закрыт, сейчас правительство обсуждает сроки реализации, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Нет, не закрыт. Разве речь шла о закрытии проектов? Речь шла об обсуждении очередности их (ВСМ Москва-Казань и Москва-Петербург) реализации», – передает его слова ТАСС.

Проект обсуждался с 2013 года. Стоимость ВСМ, как ожидалось, должна составить около 1,7 трлн рублей. Пилотным участком магистрали должен стать Москва-Гороховец (Владимирская область), который оценивается в 621,5 млрд рублей. Планировать начать строительство в четвертом квартале 2018 года, закончить в 2024 году.

Однако позже предложили запустить сначала скоростную платную трассу Москва – Казань, которая будет стоить около 550 млрд рублей.

Высокоскоростную магистраль предложено построить в первую очередь на участке Москва – Санкт–Петербург.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает распространению в России высокоскоростных железных дорог.