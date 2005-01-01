Объявлены сроки строительства ВСМ Москва – Казань

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань стоимостью 1,7 трлн рублей планируется начать в четвертом квартале 2018 года и закончить в 2024-м.

«Планируется, что строительство начнется в IV квартале 2018 года и закончится в 2024 году», – передает РИА «Новости» со ссылкой на корпоративную газету РДЖ «Гудок».

По данным издания, из общей стоимости ВСМ Москва – Казань 1 трлн рублей будут получены из внебюджетных источников, в том числе 400 млрд рублей, как ожидается, вложит Китай. Остальные 700 млрд должен составить капитальный грант из госбюджета. Помимо Китая готовность инвестировать в проект выражали компании из Германии.

Протяженность ВСМ Москва – Казань составит около 770 километров, скорость движения поездов будет достигать 400 километров в час, на трассе будут организованы остановки через каждые 50–70 километров. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов. Пилотный проект строительства ВСМ Москва – Казань будет реализован на участке Москва – Владимир с соединением его пока с действующей инфраструктурой.



Ранее сообщалось, что наиболее проработанный участок коридора «Евразия» – ВСМ Москва – Казань – станет частью линии от Берлина до Урумчи.

Напомним, в середине августа 2017 года первый вице-президент РЖД Александр Мишарин заявил, что строительство ВСМ Москва – Казань начнется в 2018 году.