Путин одобрил возвращение к проекту ВСМ Москва – Петербург

Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле. С данным предложением ранее к нему обратились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров, сообщает «Коммерсант».

Беглов и Белозеров уверены, что развивать сообщение на данном направлении необходимо, чтобы сократить время в пути, так как наблюдается постоянный рост пассажирских перевозок. Планируется, что пассажиропоток увеличится в три раза и составит 33 млн человек, а время в пути займет два часа.

Уточняется, что ВСМ предусмотрена стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией России.

Как сообщает «Коммерсант», в ОАО РЖД от комментариев отказались, а в Минтрансе не ответили. Однако некоторые источники издания сказали, что соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано на ПМЭФ-2019.

По данным издания, финансовой модели и оценок пассажиропотока проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург еще нет. Есть вопросы и насчет класса обслуживания пассажиров. Так, уже курсирующий на этом направлении «Сапсан», относится к премиальному классу, и вряд ли ВСМ будет дешевле.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что экономическая эффективность строительства ВСМ «вызывает очень большие вопросы». Эксперт подчеркнул, что для адекватных сроков окупаемости, минимальная цена на билет должна быть в 2,5–3 раза выше, чем сейчас на «Сапсан».

Он также добавил, что единственным реалистичным вариантом является не строительство новой ВСМ, а реконструкция действующих путей, чтобы увеличить среднюю скорость «Сапсанов» до 250–280 км/ч. Бурмистров сказал, что технически это возможно и позволит сократить время в пути примерно до 2,5 часа.

Напомним, ВСМ – Москва Петербург обсуждается еще со времен СССР. В 1991 году уже был разработан проект, но в 1998 году он был заморожен, в итоге остались долги и котлован рядом с Московским вокзалом в Петербурге (сейчас там находится ТРЦ «Галерея»).

Позже вместо ВСМ реконструировали Октябрьскую железную дорогу и запустили «Сапсаны». Также были попытки возвращения к проекту ВСМ, но вместо этого началось активное обсуждение трассы Москва – Казань.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что мешает распространению в России высокоскоростных железных дорог и почему власти решили вернуться к идее строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург.