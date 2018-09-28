Названа цена строительства платного автобана от Москвы до Казани

Первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов заявил, что скоростная платная трасса Москва – Казань потребует затрат в размере около 550 млрд рублей.

«Если говорить только об этом отрезке и не говорить об обходе города Тольятти, который имеет самостоятельное транспортное значение, то стоимость проекта дороги Москва-Казань порядка 540-550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции», – сказал Алафинов, передает РИА «Новости».

По его словам, сомнений в возможности реализации этого проекта не возникает, при условии, если «начнем очень оперативно».

«Опыт такой по России есть, у нас госкомпания [«Автодор»] заканчивает создание новой дороги Москва –Петербург. Протяженность приблизительно одинаковая, стоимостные параметры тоже понятны, объемы вложений понятны, опыт есть», – отметил он.

Алафинов добавил, что работы могут начаться уже с конца декабря «в активной фазе».

Ранее глава «Автодора» Сергей Кельбах заявлял, что в начале октября госкомпания начнет проектировать скоростную платную трассу от Москвы до Казани, которая станет частью транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Строительство трассы планируется завершить в 2024 году.

Между Москвой и столицей Татарстана также планируется построить высокоскоростную железнодорожную магистраль. Ее строительство стоимостью 1,7 трлн рублей планировалось начать в четвертом квартале 2018 года и закончить в 2024 году.