ФСБ провела задержание сотрудника МЧС во время планерки в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ увели с планерки в мэрии Читы сотрудника МЧС, которого подозревают в хищениях в особо крупном размере, сообщил источник в администрации города.

«Сотрудники ФСБ перед началом еженедельного совещания у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова вывели из зала заседаний сотрудника МЧС. Его, по словам следователя, подозревают в хищении денежных средств группой лиц в особо крупном размере», – передает РИА «Новости» слова источника.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим от природных пожаров в Забайкалье, а также выплатить им компенсации за утраченный скот.

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