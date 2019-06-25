«Грабитель с газировкой» использовал для отравления москвичей лекарства

От действий подозреваемого в отравлении москвичей Мурата Сабанова могли пострадать свыше 10 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, «общий ущерб превысил 140 тыс. рублей», передает ТАСС.

Кроме того, в МВД сообщили, что у подозреваемого изъяты феназепам и клозапин, а также трамадол.

Напомним, прежде речь шла о трех эпизодах краж и ущербе на 80 тыс. рублей, позднее к правоохранителям обратились еще трое пострадавших.

Два уголовных дела расследуются по статье УК «Разбой», остальные – по статье «Кража». Дела будут объединены в одно производство, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о том, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек.

Полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова. Следствие полагает, что Сабанов начал совершать преступления еще весной. Он угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей Сабанов грабил.

Сам Сабанов – 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской республики – заявил полицейским после задержания, что взял вещи знакомых на временное хранение.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что задержанный находится в Москве с 2015 года.